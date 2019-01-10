ترامب: أمريكا ستعاني بدون الجدار على الحدود

واشنطن - (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بدون حاجز صلب أو جدار على الحدود الجنوبية، ستعاني البلاد من التهريب والمخدرات ودخول العصابات إلى داخل الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب - في تصريح اليوم الخميس بالعاصمة واشنطن قبل توجهه إلى الحدود مع المكسيك - أنه لم ير اتحادا مثل ذلك من قبل داخل الحزب الجمهوري، لأن الحزب يريد تأمين الحدود الجنوبية.

وشدد على أهمية الجدار في تأمين حدود البلاد الجنوبية، مشيرا إلى المكسيك تقوم بدفع أموال لتأمين الجدار الحدودي بطريقة غير مباشرة.

وقال إنه ربما يلجأ إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية من أجل بناء الجدار الفاصل على الحدود الأمريكية- المكسيكية، مشيرا إلى أنه يفضل تمرير قرار البناء من خلال الكونجرس الأمريكي.

وأضاف "أنه من السهل بالنسبة لي أن أعلن حالة الطوارئ الوطنية. هناك أزمة هائلة تقع على الحدود. أنظر إلى الخطابات السابقة للرئيس السابق أوباما التي أفادت بوجود أزمة على الحدود. هناك تهريب للبشر واتجار بالمخدرات وعصابات".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى الأمن الوطني، مؤكدا على الحل الوحيد من أجل تحقيق ذلك هو بناء جدار حدودي فاصل قوي.

وأضاف ترامب أن احتمال رحلته إلى دافوس ما زال قائما، مضيفا "إذا استمر الإغلاق الحكومي لن أذهب إلى دافوس".

ودافع ترامب عن سياسته الاقتصادية، مشيرا إلى عدد الوظائف التي تم توفيرها، والتقدم المحرز مع الصين حول التجارة بين البلدين.