نبيل فهمي عن خطاب بومبيو: عكس الأولويات الأمريكية بالشرق الأوسط.. وبه نقطة سلبية

كتب - هاني رجب:

قال وزير الخارجية السابق السفير نبيل فهمي، إن زيارة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي لمصر شيء مهم لأنها دولة كبرى، ولكن تخلل خطابه بعض السلبيات.

وتابع فهمي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن خطاب مايك بومبيو كان به موقف واضح فيما يتعلق بالتصدي للتطرف والإرهاب، وتركيز خاص على الهيمنة الإيرانية.

وأوضح السفير نحتاج قدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بكيفية تنفيذ ذلك، خاصة مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا.

وأكد وزير الخارجية السابق، أن الخطاب عكس بصفة عامة الأولويات الأمريكية ولم يعكس الاهتمامات العربية بقدر كافٍ، ولكنه تناول بعض الاهتمامات العربية مثل التصدي للإرهاب والهيمنة الإيرانية.

وأوضح، فهمي، أنه توجد نقطة سلبية في هذا الخطاب، وهي عدم ذكر المسار العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية سوى بعبارة عابرة، وهذا شيء ملفت للنظر.

وعن طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية بعد زيارة بومبيو، قال فهمي إنه من السابق لأوانه أن نذكر توجه العلاقات لأنها تتأثر بأشياء أخرى، ولكن مما لا شك فيه أن حضور بومبيو كان رغبة في التعامل بإيجابية مع العلاقات الأمريكية المصرية، ولكن لا بد أن ينعكس ذلك في سياسات محددة تستجيب للتطلعات العربية والحق العربي.