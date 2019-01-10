بومبيو: أي انسحاب للولايات المتحدة من المنطقة يعقبه فوضى (صور)

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القاهرة - مصراوي:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن وجوده في القاهرة يؤكد الشراكة المتينة بين الولايات المتحدة ومصر.

وتابع بومبيو، في خطاب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، سنعزز الشراكة مع حلفائنا في المنطقة لدحر الإرهاب، وسنواصل عمليات السحق في سوريا لملاحقة تنظيم داعش.

وأضاف بومبيو، تعلمنا أن أي انسحاب للولايات المتحدة يعقبه فوضى في المنطقة، مؤكدًا على أن الإدارة الحالية بقيادة ترامب أعادت الولايات المتحدة بقوة إلى الساحة الدولية.

وأوضح بومبيو، أن الرئيس ترامب استهدف النظام السوري بالصواريخ ونأمل بألا نضطر لذلك مجددًا.

وأشار بومبيو إلى أن الملايين في العراق وسوريا يعيشون حياة طبيعية مع تراجع داعش، وأن السعودية ودول الخليج تبرعوا بكل كرم للاجئين في سوريا.

وحول العقوبات على إيران، قال بومبيو إن تلك العقوبات لم يكن من المفروض أن ترفع أبدًا، وأنه يجب أن نتبنى سياسة مواجهة النظام الإيراني بدلًا من محاولة احتوائهم.

وأمل بومبيو أن يتم تأسيس تحالف يجمع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن دول المنطقة (الشرق الأوسط) تتعاون معنا لمنع انتشار النفوذ الإيراني في المنطقة.

وأكد بومبيو، أن خلق منطقة شرق أوسط مزدهرة يصب في مصلحة الولايات المتحدة.

وشدّد وزير الخارجية على أن الولايات المتحدة لن تغادر الشرق الأوسط قبل هزيمة الإرهاب بالكامل.

وأشار بومبيو إلى أن دولته تدعم جهود إسرائيل لمنع طهران من تحويل سوريا للبنان جديد، وأن العقوبات على طهران ستزداد صرامة، ولن يتم إيقاف الجهود الأمريكية لمواجهة أنشطة إيران التخريبية في المنطقة.

وعن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال بومبيو إنه سيتم مواصلة الدفع لتحقيق سلام دائم وحقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين.