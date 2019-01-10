شكري يؤكد أهمية الشراكة مع واشنطن ضد الإرهاب

القاهرة – أ ش أ

أكد وزير الخارجية سامح شكري، في مؤتمر صحفي مُشترك مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، شراكة البلدين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قائلاً "شراكتنا في حربنا على الإرهاب مهمة".

وقال إنه وبصرف النظر عن قدرات داعش لكن الشبكة الكاملة والإجمالية للإرهاب تتخطى ذلك، ونرى ذلك في منظمات إرهابية أخرى مرتبطة بداعش تحمل أسماء مختلفة في سوريا والعراق وفي غرب أفريقيا وليبيا مثل بوكو حرام وجبهة النصرة وأحرار الشام والإخوان المسلمين.

وأضاف أن كل هذه منظمات ملتزمة بأيديولوجية للتطرف واللجوء للعنف والإرهاب، وهو ما يشكل تهديدًا نواجهه جميعًا، ونحن مصممون على مواجهة كل المنظمات ذات الأيديولوجية الإرهابية المتطرفة والقضاء عليها جميعًا.

وردًا على سؤال للصحافة الأمريكية حول ما إذا كان قد تم مناقشة مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، قال قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه بشكل عام فإنه يجري خلال أي نقاش بين الجانبين التطرق إلى أمور تهم البلدين ومنها ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من سوريا والتنسيق بين تركيا والولايات المتحدة، قال إننا منخرطون في مباحثات عميقة مع تركيا، والسفير جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا موجود بالمنطقة لإجراء مباحثات للتوصل الى تفاهمات.

وحول التناقض بين ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سحب قواته في سوريا في ضوء القضاء على تنظيم "داعش" وتناقض ذلك مع تصريحات أمريكية لاحقة وما إذا كان ذلك يعني تغيرًا فيما يتعلق بقرار الرئيس الامريكي بسحب القوات من سوريا ؟ قال بومبيو: "لا يوجد تناقض، والإعلام فقط هو الذي يرى ذلك وهو الذي اختلقها لكن الرئيس ترامب كان واضحًا في أن الحرب على داعش مستمرة، وسنستمر في محاربة داعش بطرق مختلفة، وقد أصدر ترامب قرار الانسحاب من سوريا ونحن سننفذ ذلك وسنستمر في سحب القوات من سوريا، وقد دمرنا ٩٩ في المائة من قدرات داعش ولكن سنواصل أيضا حملتنا لدحرها، ونحن مصممون على ذلك وهو ما أكده المسئولون الذين التقيتهم وأيضًا فإن مصر أكدت ذلك".