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    الجيش النيجيري: "بوكو حرام" تجبر المواطنين على مغادرة منازلهم

    03:30 م الخميس 10 يناير 2019
    الجيش النيجيري: "بوكو حرام" تجبر المواطنين على مغادرة منازلهم

    أرشيفية

    أبوجا - أ ش أ

    أعلن الجيش النيجيري أن مقاتلي جماعة (بوكو حرام) الإرهابية، يجبرون المدنيين على مغادرة منازلهم في شمال شرق البلاد، وذلك في إطار تجدد أعمال العنف هناك.

    وقال المتحدث باسم الجيش أونيما نواشوكو - في بيان أورده راديو (أفريقيا 1) اليوم الخميس- إنه يملك معلومات موثوق بها تفيد بأن مقاتلي (بوكوحرام) تسللوا في القرى حول مدينة (مايدوجوري) عاصمة ولاية (بورنو) حيث يهددون السكان الأبرباء ويجبرونهم على مغادرة منازلهم.. موضحا أن أي شخص لن يعطي معلومات عن تحركات مقاتلي (بوكوحرام) سيعتبر "إرهابيا".

    وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس نزوح أكثر من 30 ألف شخص من نيجيريا بسبب تنظيم (بوكو حرام) الإرهابي.

    يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة قدّرت أن أكثر من 7ر1 مليون شخص ما زالوا غير قادرين على العودة إلى منازلهم والغالبية العظمى منهم يعيشون في مخيمات للنازحين داخليا ويعتمدون فقط على المساعدات الإنسانية من أجل بقائهم على قيد الحياة.

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    الجيش النيجيري بوكو حرام أعمال العنف أونيما نواشوكو

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