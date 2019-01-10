شكري: العلاقات المصرية الأمريكية عميقة ومتنوعة

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن العلاقات الاستراتيجية والآليات المتعددة التي يتم تناولها بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى القمة أو الاجتماعات الوزارية أو تفعيل آلية الحوار الاستراتيجيي أو اجتماعات ٢ + ٢ كلها تصب في إطار تدعيم أواصر العلاقة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين.

جاء ذلك ردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، عقب محادثتهما اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية، حول عقد مشاورات في إطار آلية ٢ +٢ لوزيري الخارجية والدفاع بالبلدين وعقد اجتماع آلية الحوار الاستراتيجيي بين البلدين وأهم الموضوعات المتوقع طرحها في هذين الاجتماعين وما إذا كان تم الاتفاق على موعد محدد لعقدهما.

وقال شكري إن العلاقات الاستراتيجية والآليات المتعددة التي يتم خلاها تناول العلاقات سواء على مستوى القمة أو الاجتماعات الوزارية أو تفعيل آلية الحوار الاستراتيجيي أو اجتماعات ٢ + ٢ كلها تصب في إطار تدعيم أواصر العلاقة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

وأوضح أن الحوار الاستراتيجي هو حوار واسع يتضمن تعاونًا في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتنموية بما في ذلك التعليم و الصحة، وبالتالي يحتاج الأمر لتحضير جيد لعقد هذه الجولة، وقد عزمنا على بدء المشاورات الداخلية بين الأجهزة المعنية تحضيرًا لهذا الاجتماع حتى يكون له مفردات محددة لدعم العلاقات وتسير بها قدمًا.

وتابع شكري قائلًا: "إنه وبالتاكيد فإن الحوار الاستراتيجي يوفر كما يوفر اجتماع ٢+٢ فرصة لاستمرار التشاور والتنسيق الوثيق لتناول القضايا الاستراتيجية التي تهم البلدين والتي تسهم من خلال التعاون بيننا في مواجهة التحديات المرتبطة بالساحة الإقليمية وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن العلاقات المصرية الأمريكية عميقة ومتنوعة، مشيرًا إلى أن هذه الآليات تخدم استمرار العمل المشترك على تدعيم هذه العلاقة والبناء على ما تم من إنجازات في مختلف المجالات.

من جانبه، قال بومبيو إن العمل على الإعداد لعقد هذه اللقاءات مهم خاصة وأنها تغطي عدة مجالات على النحو الذي ذكره الوزير شكري بالإضافة إلى مجالات الطاقة والنقل والطيران المدني، ونحن مصممون على العمل معًا للتنسيق ليس فقط في علاقتنا الثنائية ولكن أيضًا فيما يتعلق بقضايا المنطقة.

وأشار إلى انخراط الولايات المتحدة في العديد من الموضوعات، مؤكدًا أن التنسيق مع مصر دليل على الشراكة المستمرة بين بلدينا.