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    الأمم المتحدة تدعو إلى الهدوء في الكونغو عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

    03:24 م الخميس 10 يناير 2019
    الأمم المتحدة تدعو إلى الهدوء في الكونغو عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

    كينشاسا - (د ب أ):
    أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بيانا حذرا بشأن الكونغو عقب الإعلان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت بالبلاد نهاية ديسمبر الماضي.

    ودعا جوتيريش اليوم إلى الهدوء في البلاد التي تواجه خطر العنف السياسي.

    وجاء في البيان أن "الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى الإحجام عن العنف، وإلى توجيه أي نزاعات انتخابية في نهاية المطاف إلى الآليات المؤسسية القائمة".

    وأعلنت اللجنة الانتخابية في الكونغو الديمقراطية في ساعة مبكرة صباح اليوم فوز زعيم المعارضة فيليكس تشيسيكيدي في انتخابات الرئاسة التي جرت في 30 ديسمبر الماضي.

    وذكرت اللجنة أن تشيسيكيدي 55 عاما حصل على 7 ملايين صوت.

    وتنافس ثلاثة مرشحين في انتخابات الرئاسة، بينهما مرشحان من المعارضة هما تشيسيكيدي ومارتن فايولو، بالإضافة إلى مرشح السلطة إيمانويل رامازاني شاداري.

    وأفادت لجنة الانتخابات بأن فايولو حصل على 3ر6 ملايين صوت، بينما حصل شاداري على 3ر4 ملايين صوت.

    وأعلن فايولو عدم قبوله النتائج وقال إنها شهدت تزويرا.

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