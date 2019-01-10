رئيس وزراء تايوان يعلن أنه سيستقيل غدا الجمعة

تايبيه - (د ب أ):

قال رئيس وزراء تايوان لاي تشينج-تي اليوم الخميس إنه سيستقيل من منصبه غدا الجمعة، بعد الانتكاسة التي أصيب بها حزبه في الانتخابات المحلية التي جرت في نوفمبر.

وأعرب لاي عن تقديره للبرلمان الذي استكمل مناقشة مقترح الموازنة التي تقدم بها.

وقال لاي للصحفيين قبل أن يعرب رسميا عن تقديره للنواب داخل مبنى البرلمان:"وافق (البرلمان) على الموازنة المقترحة. الوقت انتهى. سوف أعقد اجتماعا غدا قبل أن يستقيل أعضاء حكومتي بشكل جماعي".

وأضاف لاي أن رئيسة تايوان تساي إنج-ون وافقت على خطته للرحيل عن المنصب، وستعلن عن شخصية من سيخلفه في المنصب.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية ، يمكن أن يكون خليفة لاي المحتمل هو رئيس الوزراء السابق سو تسنج-تشانج، المنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، المؤيد للاستقلال عن الصين.

وتعد خطوة لاي اليوم بمثابة تحرك سياسي، يمثل إعلانا عن تحمل مسؤولية هزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية.

وقبل شهرين ،استقالت تساي على الفور من منصب رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي بعد أن فاز الحزب بستة فقط من أصل 22 حكومة محلية، في حين فاز الحزب القومي الصيني (كومينتانج) الذي يدعو للوحدة مع الصين، بالسلطة في 15 مدينة وإقليم.

وتولى لاي مهام منصبه في 8 سبتمبر 2017، حيث كشف النقاب عن مجلس وزاري معدل لتعزيز شعبية تساي التي كانت أخذت في التراجع.