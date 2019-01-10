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    وزير الخارجية الأمريكي: علاقتنا قوية مع مصر.. وممتنون للسيسي لهذا السبب

    02:13 م الخميس 10 يناير 2019
    وزير الخارجية الأمريكي: علاقتنا قوية مع مصر.. وممتنون للسيسي لهذا السبب

    القاهرة - (د ب أ):

    أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده عازمة على تعزيز الشراكة مع حلفائها في منطقة الشرق الأوسط لدحر الإرهاب.

    ورأى بومبيو، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة اليوم الخميس، أنه "لا يوجد تناقض في مسألة سحب القوات الأمريكية من سوريا"، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بتنفيذ قرار سحب القوات الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي.

    وقال بومبيو إن زيارته للقاهرة "تؤكد الشراكة المتينة بين واشنطن والقاهرة"، وأعرب عن الامتنان للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدعمه الحرية الدينية، وذلك بعد أيام من افتتاحه أكبر كاتدرائية في المنطقة.

    الخارجية الأمريكية مايك بومبيو دحر الإرهاب

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