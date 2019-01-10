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    تركيا: عمليتنا ضد الأكراد في سوريا غير مرتبطة بالانسحاب الأمريكي

    01:17 م الخميس 10 يناير 2019
    تركيا: عمليتنا ضد الأكراد في سوريا غير مرتبطة بالانسحاب الأمريكي

    وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

    أنقرة - (د ب أ):

    أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن العملية العسكرية التي تعتزم بلاده شنها شرقي الفرات في سورية ليست مرتبطة بانسحاب القوات الأمريكية من سورية.

    ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن الوزير القول في مقابلة مع قناة "إن. تي. في." الإخبارية التركية :"عمليتنا ضد وحدات حماية الشعب الكردية غير مرتبطة بالانسحاب الأمريكي من عدمه"، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أعلن عن العملية قبل قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ الشهر الماضي بسحب قوات بلاده من سوريا.

    وأضاف تشاووش أوغلو :"لم نكن نعرف أن الولايات المتحدة ستنسحب (من سوريا). وسواء انسحبت أم لا، سنقوم بما هو ضروري ضد منظمة إرهابية تمثل خطرا على أمننا القومي".

    وقال:"تركيا مصرة على ذلك"، مضيفا أن أنقرة هي من سيقرر موعد العملية "دون أن تطلب إذنا من أحد".

    تجدر الإشارة إلى أن إعلان ترامب الشهر الماضي سحب قوات بلاده من سوريا أثار مخاوف بشأن مصير المسلحين الأكراد الذين تعاونت معهم الولايات المتحدة في محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا.

    مولود تشاووش أوغلو سوريا الأكراد تركيا انسحاب القوات الأمريكية

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