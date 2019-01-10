أستراليا: "لا إطار زمني" لبحث طلب اللجوء للسعودية الهاربة إلى تايلاند

كتبت- رنا أسامة:

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين، الخميس، إنه لا يوجد إطار زمني محدد لتقييم حالة رهف محمد القنون، الشابة السعودية التي فرت إلى تايلاند خشية تعرّضها للقتل على يد عائلتها.

وأحالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قضية رهف (118 عامًا) إلى أستراليا لبحث استقبالها كلاجئة.

وقالت بين في بانكوك، بعد وصولها في زيارة كانت مُقرّرة قبل أن تطلب رهف اللجوء: "بعد إحالات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تتخذ أستراليا الخطوات التي يتعين أن نقوم بها فيما يتعلق بعملية التقييم، وبعد اكتمالها، سيصدر إعلان".

ووصلت وزيرة الخارجية الأسترالية إلى بانكوك في وقت سابق اليوم، الخميس، غُداة إعلان كانبيرا أنها ستدرس منح اللجوء للسعودية الهاربة إلى تايلاند.

تقول القنون (18 عامًا) إنها تعرّضت للعنف الجسدي والنفسي من قِبل عائلتها السعودية المُقيمة في الكويت، وإنها حاولت التوجه إلى استراليا بتأشيرة سياحية، لكن تم توقيفها من جانب السلطات في تايلاند. وقالت إن مسؤولين سعوديين وكويتيين صادروا جواز سفرها، وهو ما نفته السفارة السعودية جملة وتفضيلًا.

ورفضت القنون ركوب طائرة متوجهة من تايلاند إلى الكويت، الاثنين، وحبست نفسها داخل غرفتها في فندق، بمنطقة الترانزيت في مطار بانكوك، خشية تعرضها للقتل على أيدي عائلتها، لأنها تركت دينها الإسلام.

وتقيم الفتاة السعودية في فندق ببانكوك حاليًا تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي تدرس طلبها اعتبارها لاجئة قبل توطينها في أستراليا.

تقول السلطات التايلاندية، إن القنون رفضت لقاء والدها وشقيقها اللذين وصلا إلى بانكوك هذا الأسبوع لمحاولة إعادتها للسعودية، بينما رفضا اتهامات بأن أسرتها تلحق بها أذى جسديًا ونفسيًا.

ورفضت تايلاند في بادئ الأمر دخول القنون لدى وصولها السبت الماضي، معتزمة أن تتوجه من هناك إلى أستراليا لطلب اللجوء.

وبالأمس، ألمح مسؤولون أستراليون بشكل واضح إلى أنه سيتم قبول طلب القنون. وقال مسؤول في وزارة الداخلية لفرانس برس إن "الحكومة الأسترالية تشعر بارتياح لأن طلب القنون الحصول على حماية، يُنظر فيه من قِبل مفوضيّة اللاجئين".

وأضاف المسؤول الأسترالي الذي لم تُسمه فرانس برس أن "أي طلب من جانب القنون للحصول على تأشيرة إنسانية سيُدرس بعناية بعد انتهاء إجراءات مفوضية اللاجئين".

كما قال وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت، لشبكة "إيه بي سي" المحليّة: "إذا تبين أنها لاجئة، عندها سندرس بجدية حقيقية وفعلية إمكانية منحها تأشيرة إنسانية".