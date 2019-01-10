بغداد: مقتل صحفي عراقي يعمل في قناة الحرة الأمريكية

القاهرة- (مصراوي):

قُتِل الصحفي العراقي، سامر علي شكارة، الذي يعمل في مكتب قناة الحرة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، على يدّ مُسلّحين مجهولين، ليُسجّل كأول صحفي قتيل في 2019.

وعُثِر على جثة الصحفي القتيل وفي رأسه آثار طلقات نارية في مقرّ مكتب القناة بالعاصمة العراقية، حسبما نقلت وكالة بغداد اليوم الإخبارية عن زملائه الذين أكّدوا أن "سامر كان يعمل مُساعد مُصور في قناة الحرة الأمريكية".

وأكّد مصر في وزارة الداخلية العراقية النبأ، موضحًا أن "مركز شرطة القدس في منطق حي أور بالعراق تسلّم جثة الصحفي القتيل".

بدوره دان المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، الخميس، مقتل الصحفي سامر علي، مُعلنًا "تسجيل أول صحفي قتيل هذا العام".

وأعلن المركز العراقي تسجيل 220 انتهاكًا بحق صحفيين ومدونين، بما في ذلك حوادث اعتداء بالضرب على طواقم القنوات الفضائية والعشرات من الملاحقات واحتجاز لصحفيين من قِبل قوات أمنية، فضلًا عن تسريح 150 آخرين من وظائفهم خلال العام الماضي.

وتزايدت في الآونة الأخيرة في بغداد وبعض المحافظات العراقية أعمال القتل والاغتيال التي تعرضت لها شخصيات مختلفة، جرى بعضها في ظروف غامضة على يدّ مجهولين دون التمكن من القبض عليهم من قِبل الجهات الأمنية، وسجّلت الحوادث ضد مجهولين.