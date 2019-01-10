فرنسا عن نتائج انتخابات الكونغو الديمقراطية: لا تتطابق مع التوقعات

كينشاسا- (أ ف ب):

رأت فرنسا، الخميس، أن نتائج الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديموقراطية التي أُعلِنت الأربعاء "لا تتطابق" مع التوقعات، مؤكدة أن المعارض مارتن فايولو هو "من حيث المبدأ" من فاز في الاقتراع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لشبكة "سي نيوز" إنه "يبدو أن النتائج المعلنة لا تتطابق مع النتائج التي سجلت هنا أو هناك".

وأضاف أن "المجمع الأسقفي في الكونغو الذي قام بعمليات تدقيق أعلن عن نتائج مختلفة تماما".

وأعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات كورناي نانجا فوز المعارض فيليكس تشيسيكيدي في انتخابات الرئاسة بـ38,57 بالمائة من أصوات المقترعين.

وجاء في المرتبة الثانية مارتن فايولو الذي حصل على 34,8 بالمائة من الأصوات ووصف النتائج بأنها "انقلاب انتخابي".

وأعلن المؤتمر الأسقفي الكونغولي الذي نشر بعثة مراقبة للانتخابات، في الرابع من يناير أنه يعرف اسم الفائز بدون كشفه.

وقال الوزير الفرنسي "يجب أن نحافظ على الهدوء ونتجنب المواجهات وأن تتوضح النتائج التي جاءت مخالفة لما كنا نتصوره ولما طرح".

وتابع أن "الأمور قد لا تسير في الطريق الصحيح لأن فايولو هو من حيث المبدأ الزعيم الذي فاز في هذه الانتخابات".

وأوضح لودريان أن "فرنسا عرضت القضية على مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي لتكون النتائج المسجلة مطابقة للنتائج الفعلية".

وأضاف أن باريس "تأمل في أن يتحرك رؤساء الدول الإفريقية والمنظمات الإفريقية لتكون النتائج هي النتائج الحقيقية للانتخابات".