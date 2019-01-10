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    بعد فوزه في انتخابات الرئاسة.. المعارض الكونغولي تشيسيكيدي يشيد بسلفه

    10:37 ص الخميس 10 يناير 2019
    بعد فوزه في انتخابات الرئاسة.. المعارض الكونغولي تشيسيكيدي يشيد بسلفه

    فوز المعارض الكونغولي تشيسيكيدي

    كينشاسا- (أ ف ب):
    أشاد المعارض فيليكس تشيسيكيدي الذي أعلنت مفوضية الانتخابات في الكونغو الديموقراطية فوزه في الاقتراع الرئاسي مؤقتا، بالرئيس المنتهية ولايته جوزف كابيلا ووصفه بأنه "شريك في التناوب الديموقراطي".
    وقال تشيسيكيدي أمام حشد من أنصاره في مقر حزبه "اتحاد الديموقراطية والتقدم الاجتماعي" بعد إعلان فوزه "أشيد بالرئيس جوزف كابيلا". وأضاف اليوم يجب ألا نعتبره خصما بل شريكا في التناوب الديموقراطي في بلدنا".
    وأعلنت مفوضيّة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديموقراطية ليل الأربعاء الخميس فوز تشيسيكيدي في الانتخابات.
    وأعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات كورناي نانجا "مؤقتاً انتخاب فيليكس تشيلومبو تشيسيكيدي رئيساً لجمهورية الكونغو الديموقراطية بحصوله على سبعة ملايين و51 ألفا و13 صوتاً صحيحاً، أي 38,57 بالمائة من أصوات المقترعين".
    وهذه النتيجة الرسمية غير نهائية ويمكن الطعن بها أمام المحكمة الدستورية.

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    انتخابات الكونغو رئاسة الكونغو المعارضة الكونغولية فيليكس تشيسيكيدي

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