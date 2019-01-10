إيران تجري مناورات جوية وسط البلاد

طهران - (د ب أ):

انطلقت صباح اليوم الخميس في محافظة أصفهان وسط إيران المرحلة الأساسية والعملياتية من مناورات جوية يجريها الجيش الإيراني تحت اسم "فدائيو الولاية".

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، فإن جميع قواعد القوة الجوية للجيش في أصفهان تشارك في هذه المرحلة من المناورات.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المناورات الطيار علي رضا القول إن تشكيلة كبيرة من الطائرات المقاتلة والقاصفة وطائرات الشحن الثقيلة وشبه الثقيلة، وطائرات التزود بالوقود، وطائرات الاستطلاع والاعتراض، والدوريات الجوية والطائرات المسيرة، تم نقلها منذ عدة أيام إلى "قاعدة الشهيد بابائي" في أصفهان.

وتشارك بصورة مباشرة في المناورات أيضا قاعدة مهرآباد في طهران، إضافة إلى عدد من القواعد الأخرى.

وكان مسؤول عسكري إيراني صرح أمس بأن "هذه المناورات ترسل رسالة أمن واستقرار وصداقة وسلام إلى دول المنطقة في الذكرى الـ40 للثورة الإسلامية".