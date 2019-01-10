تقرير: سارق معلومات الساسة الألمان حصل على بعضها عبر "الإنترنت الخفي"

برلين - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن سارق بيانات السياسيين الألمان حصل من خلال شبكة الإنترنت السري على جزء من المعلومات التي مكنته من اختراق حسابات هؤلاء الساسة.

وبحسب الصحيفة في عددها اليوم الخميس، لم يحصل الطالب البالغ من العمر 20 عاما، من ولاية هيسن، على جميع البيانات التي نشرها عن قرابة 1000 من الساسة والمشاهير في ألمانيا من خلال هجمات قرصنة نفذها بنفسه.

وقالت الصحيفة استنادا إلى معنيين بالتحقيق في جريمة القرصنة إن الطالب حصل بنفسه على جزء فقط من هذه البيانات.

وتابعت الصحيفة أن الطالب حصل من خلال الإنترنت الخفي، وهو جزء على شبكة الإنترنت غير مرئي لعوام مستخدمي الشبكة، على جزء آخر من البيانات التي دخل بها حسابات هذه الشخصيات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت وكيلة النائب العام في فرانكفورت، المعنية بالتحقيقات، تقرير الصحيفة في اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، وقالت إن هناك تحقيقا ضد الطالب بتهمة التستر أيضا على سرقة البيانات.

وألقي القبض على قرصان البيانات الصغير نهاية الأسبوع الجاري واعترف بجريمته، وأطلق سراحه.

وقال الشاب أثناء التحقيق معه، وفقا لما ذكرته الشرطة الاتحادية، إنه "أراد فضح أناس" أغضبته تصريحاتهم العامة.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني واقعة سرقة البيانات خلال اجتماع اللجنة المقرر اليوم الخميس.