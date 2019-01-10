كابول تعيد طالب لجوء أفغاني مرحل إلى ألمانيا مجددا

كابول - (د ب أ):

أعلن مسؤول في كابول اليوم الخميس أن السلطات رفضت تسلم طالب لجوء أفغاني تم ترحيله من ألمانيا وأعادته إلى هناك مجددا .

ووفقا لأحد مسؤولي الهجرة ،الذي طلب عدم كشف هويته، يعاني طالب اللجوء من "مرض عقلي".

وتمت إعادة طالب اللجوء أمس الأول الثلاثاء إلى ألمانيا على متن الطائرة نفسها التي وصل بها إلى كابول ، وذلك بموجب اتفاق بين أفغانستان وألمانيا على عدم ترحيل الأفراد المعرضين للخطر.

وقال المسؤول إنه ليس لديه علم بخلفية الشخص المرحل.

وتم ترحيل الرجل من ألمانيا ضمن مجموعة من 36 أفغانيا تم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم ووصلوا إلى كابول في وقت مبكر من أمس الأول الثلاثاء.

وقال أحد المرحلين ،الذي طلب أيضا عدم كشف هويته، إن الرحلة انطلقت من مطار ميونخ جنوب شرقي ألمانيا.

كانت هذه هي المجموعة العشرين من الأفغان الذين يتم ترحيلهم من ألمانيا بعد رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم منذ ديسمبر 2016 . وتمت إعادة إجمالي 475 رجلا في هذه الرحلات.

وتثير عمليات الترحيل الجدل بشكل كبير ، حيث يقول المنتقدون إن أفغانستان ،حيث تشيع الهجمات التي يشنها مسلحو طالبان وداعش، ما زالت خطيرة للغاية.

وفي يوليو ، انتحر أفغاني بعد ترحيله. وكان الشاب /23 عاما/ قد عاش في ألمانيا لمدة ثمانية أعوام قبل إعادته إلى كابول.

وتقول مصادر عسكرية إن الهجمات والاشتباكات تسفر عن مقتل نحو 35 فردا من قوات الأمن في البلاد يوميا .

وظل عدد المدنيين الذين يقتلون في الصراع عند "مستويات قصوى" ، حيث قُتل 2798 شخصا في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي ، وهو ما يزيد بنسبة 21% عن العدد في الفترة نفسها من العام السابق له ، حسبما أفادت الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي.