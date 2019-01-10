وزير التنمية الألماني: أعطال طائرات الحكومة تضر بسمعة ألمانيا

لوساكا - (د ب أ):

حذر وزير التنمية الألماني، جيرد موللر، من أن الأعطال الفنية المتكررة التي تتعرض لها طائرات الحكومة الألمانية تضر بسمعة ألمانيا على مستوى العالم.

وقال موللر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أثناء تواجده في زامبيا: "لهذه الأعطال أثر سلبي هائل على ألمانيا، بلد التقنية الفائقة".

واضطر موللر لإلغاء زيارة كانت مزمعة له إلى ناميبيا هذا الأسبوع بسبب مشكلة تعرضت لها طائرة الحكومة.

وقال الوزير الألماني في اللقاء الهاتفي مع (د. ب. أ) مساء أمس الأربعاء: "لن يصدق أحد في زامبيا أن أعضاء مجلس الوزراء الألماني عاجزون عن الطيران وأن هناك صماما لا يمكن إصلاحه على مدى ثلاثة أيام".

وأكد موللر أنه يستطيع التعايش مع تأخر طائرته "..ولكن من الصعب الدعوة في الوقت ذاته لتبني معايير الجودة الألمانية" مضيفا: "لابد أن تنتهي هذه الأعطال".

وشدد موللر على ضرورة تأمين قدرة المستشارة الألمانية وأعضاء مجلس الوزراء على الطيران في كل وقت.

وكانت رحلة عودة وزير التنمية الألماني جيرد مولر إلى بلاده قد تأخرت مرة أخرى بسبب عطل فني في طائرته في جنوب القارة الأفريقية.

وقالت متحدثة باسم وزارة التنمية إن فريق الإصلاح الفني للطائرة الحكومية متواجد حاليا في مالاوي، لكن قطعة الغيار المطلوبة لا تزال موجودة في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

وأوضحت المتحدثة أن عودة الوزير لن تكون قبل غد الجمعة متأخرا يوما عن الموعد الذي كان مخططا له مؤخرا.

كان العطل الفني الذي حدث يوم الاثنين في طائرة الوزير وهي من طراز جلوبال 5000 قد أدى إلى حدوث اختلال جذري في جدول مواعيد الوزير في رحلته إلى مالاوي وزامبيا وناميبيا، وقد مدد الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إقامته في زامبيا كما اضطر إلى إلغاء بنود برنامجه في ناميبيا بالكامل في الدقيقة الأخيرة.

وكان من المفترض بالأساس أن تنتهي زيارة الوزير في ناميبيا مساء أمس الأربعاء.

ولم تتمكن طائرة مولر، التي تشرف عليها هيئة تسيير الطائرات الحكومية وهي هيئة تابعة للجيش، من الإقلاع في مالاوي بسبب عطل في أحد صمامات الضغط، الأمر الذي اضطر معه الوزير إلى التوجه إلى لوساكا عاصمة زامبيا على متن طائرة ركاب.

يشار إلى أن طائرة المستشارة انجيلا ميركل الايرباص (كونراد اديناور) اضطرت، في نهاية نوفمبر الماضي، إلى قطع رحلتها والعودة إلى ألمانيا، بسبب عيب فني، أثناء توجهها إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.