مرشح المعارضة في الكونغو مارتن فايولو يعلن عدم قبوله بنتائج الانتخابات الرئاسية

كينشاسا - (د ب ا):

قال مرشح المعارضة في الكونغو مارتن فايولو إن الانتخابات الرئاسية شهدت تزويرا، وأكد عدم قبوله بالنتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات في وقت مبكر من اليوم الخميس.

وقال لإذاعة فرانس انترناشونال " هذه النتائج لا علاقة لها إطلاقا بحقيقة صناديق الاقتراع". وتحدث عن أرقام غريبة" واتهم اللجنة الانتخابية بالتزوير.

وأضاف" لقد تم سلب شعب الكونغو من انتصاره الانتخابي، وهذا أمر لن يقبله المواطنون أبدا".

وكانت الكنيسة الكاثوليكية، ذات النفوذ في الكونغو، قد أعلنت فوز فايولو في الانتخابات التي أجريت في 30 ديسمبر الماضي، في حين أعلنت اللجنة الانتخابية فوز مرشح المعارضة الأخر فيليكس تشيسيكيدي.

وتنافس ثلاثة مرشحين في انتخابات الرئاسة ، بينهما مرشحان من المعارضة هما تشيسيكيدي و فايولو ، ومرشح السلطة إيمانويل رامازاني شاداري.