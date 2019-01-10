مقتل 7 مدنيين و3 عسكريين في هجوم لمتمردين أوغنديين بالكونغو الديموقراطية

كينشاسا - (أ ش أ):

أعلن الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية مقتل سبعة مدنيين وثلاثة عسكريين في منطقة بيني في شرق البلاد في هجوم شنته حركة التمرد الأوغندية "القوات الديمقراطية المتحالفة".

وقال المتحدث باسم الجيش في منطقة بيني الكابتن ماك هازوكاي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - إن "موقعا للجيش كان هدفا صباح اليوم لهجوم شنته القوات الديمقراطية المتحالفة..للأسف، فقدنا ثلاثة جنود وقتل سبعة مدنيين وأصيب جنديان آخران بجروح".

بدوره قال دونات كيبوانا رئيس الإدارة المحلية في منطقة بيني إن المتمردين الكونغوليين هاجموا موقع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في ميساسي، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وثلاثة جنود، وإصابة 10 أشخاص بجروح، بينهم جنديان.

وتقع بلدة ميساسي على بعد 70 كلم شمال شرق مدينة بيني في مقاطعة كيفو الشمالية المضطربة.

يشار إلى أن الجيش الكونغولي وبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية يشنان عملية عسكرية مشتركة ضد المتمردين الأوغنديين في هذه المنطقة، و"القوات الديمقراطية المتحالفة" هي تجمع لمتمردين أوغنديين يعارضون الرئيس الأوغندي ياويري موسيفيني يتمركزون في الكونغو الديموقراطية منذ 1995.