أستراليا تعتقل رجلا يشتبه بإرساله طرود مشبوهة لبعثات دبلوماسية

كانبرا - (أ ش أ):

أعتقلت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، رجلاً للاشتباه بإرساله عشرات الطرود المشبوهة إلى بعثات دبلوماسية في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأوضحت السلطات - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن الشخص الموقوف يبلغ من العمر 48 عاماً، وقد اعتقل الليلة الماضية في منزله في ولاية فيكتوريا، (جنوب شرق البلاد)، للاشتباه بإرساله ما مجموعه 38 طرداً مشبوهاً إلى سفارات وقنصليات في العاصمة كانبرا ومدينتي سيدني وملبورن.

وقالت الشرطة "إن الرجل اتهم بإرسال مواد خطيرة عبر خدمة البريد وإن العقوبة القصوى للجريمة هي السجن لمدة 10 سنوات".

يشار إلى أن عددا من القنصليات الأجنبية في مدينة ملبورن الأسترالية تسلمت، طروداً مشبوهة بثت رعباً بين العاملين فيها.