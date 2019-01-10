مادورو يؤدي اليمين الدستورية اليوم وسط مقاطعة معظم رؤساء أمريكا الجنوبية

بوجوتا - (د ب أ):

يؤدي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الخميس اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة رئاسية جديدة ، في مراسم يقاطعها معظم رؤساء أمريكا الجنوبية.

وبدلا من أداء اليمين أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة ، وفقا لما ينص عليه الدستور ، سيؤدي مادورو اليمين أمام المحكمة العليا ، التي ينظر إليها على أنها تضم العديد من الموالين له.

وقبل أيام من مراسم أداء اليمين ، فر قاضي المحكمة العليا كريستيان زيربا إلى الولايات المتحدة ، قائلا إنه لا يعترف بحكومة مادورو.

واتهم خوان جوايدو ، رئيس الجمعية الوطنية ، مادورو بـ"اغتصاب السلطة" ، بينما طعنت 13 دولة أمريكية ، تنتمي إلى "مجموعة ليما" ، في شرعية الولاية الثانية لمادورو.

ومن المنتظر أن يحضر رئيسا بوليفيا وكوبا فقط مراسم أداء اليمين.

وذكرت وسائل إعلام فنزويلية أن الإكوادور استدعت سفيرها لدى كاراكاس أمس الأربعاء ، بعدما اتهم مادورو مجموعة ليما بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية.

وانتخب مادورو رئيسا لفنزويلا في أبريل 2013 بعد وفاة سلفه هوجو تشافيز ، وفاز بولاية ثانية مدتها 6 سنوات في الانتخابات التي أجريت في 20 مايو ، والتي قاطعها غالبية المعارضين وسط مزاعم بحدوث تلاعب.