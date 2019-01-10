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فوز زعيم المعارضة في الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي في انتخابات الرئاسة

04:46 ص الخميس 10 يناير 2019
فوز زعيم المعارضة في الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي في انتخابات الرئاسة

جمهورية الكونغو الديمقراطية

كينشاسا - (د ب أ):

أعلنت اللجنة الانتخابية في الكونغو الديمقراطية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس فوز زعيم المعارضة فيليكس تشيسيكيدي في انتخابات الرئاسة التي أجريت في 30 ديسمبر الماضي.

وذكرت اللجنة أن تشيسيكيدي حصل على 7.5 ملايين صوت في الانتخابات.

وتنافس ثلاثة مرشحين في انتخابات الرئاسة ، بينهما مرشحان من المعارضة هما تشيسيكيدي ومارتن فايولو ، ومرشح السلطة إيمانويل رامازاني شاداري.

وأفادت لجنة الانتخابات بأن فايولو حصل على 6.3 ملايين صوت ، بينما حصل شاداري على 4.3 ملايين صوت.

انتخابات الرئاسة فيليكس تشيسيكيدي الكونغو الديمقراطية مارتن فايولو إيمانويل رامازاني شاداري

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