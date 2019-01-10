رئيس كوريا الجنوبية: قمة أمريكية كورية شمالية ثانية قريبا

سول - (د ب أ):

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي اليوم الخميس إن قمة أمريكية كورية شمالية ستعقد "قريبا".

وأضاف مون في خطاب له بمناسبة العام الجديد أن تلك القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ستكون بمثابة نقطة تحول من أجل السلام ،

وتابع أنه سيتم العمل مع الولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات عن كوريا الشمالية.

ومن ناحية أخرى، أشار مون إلى أن الربط بين الكوريتين بالسكك الحديدية سيكون "طفرة جديدة" في العلاقات بين البلدين.