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رئيس كوريا الجنوبية: قمة أمريكية كورية شمالية ثانية قريبا

04:04 ص الخميس 10 يناير 2019
رئيس كوريا الجنوبية: قمة أمريكية كورية شمالية ثانية قريبا

رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن

سول - (د ب أ):

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي اليوم الخميس إن قمة أمريكية كورية شمالية ستعقد "قريبا".

وأضاف مون في خطاب له بمناسبة العام الجديد أن تلك القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ستكون بمثابة نقطة تحول من أجل السلام ،

وتابع أنه سيتم العمل مع الولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات عن كوريا الشمالية.

ومن ناحية أخرى، أشار مون إلى أن الربط بين الكوريتين بالسكك الحديدية سيكون "طفرة جديدة" في العلاقات بين البلدين.

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