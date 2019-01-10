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محامي ترامب: الرئيس لن يجيب عن أي أسئلة أخرى للمحقق مولر

03:19 ص الخميس 10 يناير 2019
محامي ترامب: الرئيس لن يجيب عن أي أسئلة أخرى للمحقق مولر

محامي ومستشار الرئيس الأمريكي رودي جولياني

وكالات:

قال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن الفريق القانوني لترامب أبلغ المحقق الخاص روبرت مولر بأن الرئيس الأمريكي لن يجيب عن أي أسئلة أخرى في التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وسلّم ترامب أجوبة مكتوبة على أسئلة مولر في أواخر نوفمبر الماضي، وفق "سبوتنيك".

وفي مقابلة مع "رويترز"، قال جولياني إن مولر أثار احتمال إرسال أسئلة أخرى لمتابعة التحقيق لكن الفريق القانوني للرئيس أبلغ المحقق الخاص قبل عيد الميلاد بأن ترامب لن يجيب.

وأضاف جولياني أنه لم تحدث أي اتصالات منذ ذلك الحين بين فريق محاميي ترامب وفريق مولر.

وقال جولياني لرويترز "بالنسبة إلينا كل شيء انتهى… لسنا مقتنعين بأن لديهم أسئلة لا يعرفون إجاباتها".​

 

رودي جولياني دونالد ترامب الولايات المتحدة روبرت مولر

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