هولندا تعلن التعاون مع ألمانيا وفرنسا في "بريكست"

وكالات:

أكد رئيس وزراء هولندا مارك روتييه على عمله مع برلين وباريس لتأمين خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، وذلك في لقاء جمعه بنظيره الياباني شينزو أبي في روتردام.

ذكرت الوكالة الإخبارية الهولندية "دي تيلجراف": "كانت زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي لهولندا يوم الأربعاء، في روتردام، حيث تباحث مع رئيس وزراء هولندا مارك روتييه، مجموعة من القضايا كان أهمها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وفق ما نقلت أيضًا "سبوتنيك".

وأكد روتييه على عمله الحالي مع الحكومتين الألمانية والفرنسية لدعم خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.

وأشار رئيس وزراء هولندا إنه يأمل أن يدعم البرلمان البريطاني مسودة اتفاق خروج بريطانيا والتي اتفقت عليها جميع الدول الأعضاء، في العام الماضي.

يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارًا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016. وبدأت بعده رسميًا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، والتي تنظم إجراءات الخروج. ​