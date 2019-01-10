أهم التصريحات في 24 ساعة: السترات الصفراء تتلقى تمويلا من الخارج

القاهرة – مصراوي

حذر الرئيس السوداني عمر البشير مواطني بلاده من إمكانية أن يصيروا لاجئين مشيرًا إلى بلدان فقدت الأمن خلال السنوات الأخيرة، فيما انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلقي بعض أعضاء حركة السترات الصفراء تمويلا خارجيًا، أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فصرح بأن الاجتماع مع القادة الديمقراطيين حول إنهاء الإغلاق الحكومي كان مضيعة للوقت.