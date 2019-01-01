فورين بوليسي: في 2019 الإرهاب يأتي من الاتحاد السوفيتي

كتب - هشام عبد الخالق:

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، مقالاً للكاتبة فيرا ميرونوفا، حول رؤيتها لمصدر الإرهاب المرتقب في العام 2019.

تقول الكاتبة، في بداية مقالها المنشور على موقع المجلة الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن "الطريقة التي يفكر بها الغرب لمواجهة الإرهاب أصبحت قديمة، وإنه على مدار عدة عقود كانت أوروبا تصب تركيزها على الهجمات التي يقوم بها أفراد من الشرق الأوسط، ولكن الخطر الحقيقي الآن يأتي من الشرق الأدنى، فيما كان من قبل الاتحاد السوفيتي وما خلفه. وحولت الميليشيا التي قامت بمجازر في تلك المنطقة انتباهها إلى الغرب، وهذا ما يجب الحذر منه في 2019".

وأوضحت الكاتبة أن العمليات التي يقوم بها الأفراد من الشرق الأوسط تضاءل تأثيرها بشكل كبير حتى أثناء الحرب ضد تنظيم "داعش"، وفي المقابل ارتكب أفراد من الدول الأعضاء بالاتحاد السوفيتي السابق هجمات أخرى كبيرة في الغرب، وكان من ضمنها هجمات منفردة مثل حادثتي الدهس بحافلة في نيويورك وستوكهولم عام 2017 (في نيويورك كان هناك 8 وفيات و12 مصابًا وفي ستوكهولم كان هناك 4 وفيات و15 مصابًا)، وتفجير مطار إسطنبول والذي خلف 41 قتيلاً وأكثر من 230 مصابًا، وارتكب الأولى أوزبكستاني والثانية روسي الجنسية، وكذلك الهجوم الذي تم على ملهى ليلي في إسطنبول في 2017، وخلف 39 قتيلاً و70 مصابًا، وكان قائد الهجوم من أوزباكستان.

وفسرت الكاتبة أسباب انتشار الإرهاب القادم من البلاد التي كونت فيما سبق "اتحادًا سوفيتيًا" وعدائهم للغرب، بالقول: "في السنوات الأخيرة، كان الشرق أوسطيون مشغولون بالصراعات المحلية في العراق وسوريا واليمن، ولم يكن باستطاعتهم تنفيذ هجمات في مكان آخر، وفي نفس الوقت تلاشى تأثير تنظيم داعش بعد هزيمته شبه الكاملة في العراق وسوريا".

وتضيف الكاتبة أن الحروب في الشرق الأوسط حولت المتشددين من المناطق الناطقة بالروسية، الذين كانوا يركزون في السابق على محاربة الحكومات القمعية في الداخل، إلى إرهابيين على مستوى عالمي. وبحلول عام 2017، توافد ما لا يقل عن 8500 مقاتل من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم "داعش". وأعطت تلك التجربة العديد من هؤلاء الجهاديين تجربتهم الأولى في محاربة قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتركتهم يبحثون عن الانتقام مقتنعين بأن العمليات المستقبلية يجب أن تستهدف الغرب.

وضربت الكاتبة مثالاً بأحمد تشاتايف الذي خطط للهجوم على مطار إسطنبول بتركيا، ويبدو أنه خطط للهجوم على الغرب عندما كان يحارب في العراق وسوريا، وكشفت محادثة هاتفية سربت العام الماضي بين تشاتايف وإرهابي آخر يتحدث الروسية يدعى إسلام أتاباييف، أن الاثنين كانا يخططان لجمع معلومات استخباراتية عن العديد من القنصليات الأمريكية والمطاعم المشهورة التي يرتادها الأمريكيون في تركيا وجورجيا.

في السنوات المقبلة، لن يزيد فقط الخطر القادم من روسيا، ولكن مع سقوط داعش، أصبح بإمكان الإرهابيين الذين يتحدثون الروسية الفرار من العراق وسوريا بسهولة أكبر من أي مقاتلين آخرين، ويختبئون الآن في أوروبا أو في دولهم.

وتقول الكاتبة إن الإهمال الحكومي والقمع الصريح المسلمين المتدينين في كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان جعل منهم أهدافًا جاذبة للمتطرفين الذين يبحثون عن مجندين جدد.

وسيتعين على حكومة الولايات المتحدة وحلفائها أن يغيروا من استراتيجيتهم لمحاربة التطرف والإرهاب، بسبب تغير عقلية الإرهابيين. وبحسب البيانات الواردة من برنامج المنح اللغوية الدراسية الذي تديره الحكومة الأمريكية، فإن من بين 550 طالبًا جامعيًا سيتم قبولهم في عام 2019 يوجد 105 طلاب يدرسون اللغة العربية و60 فقط مهتمين بالروسية.

وأشارت الكاتبة إلى أن الغالبية العظمى من طلاب الجامعات الذين يخططون للعمل في مجال مكافحة الإرهاب مهتمين بدراسات الشرق الأوسط أو العربية، كما أنه توجد ندرة ملحوظة في الخبراء المتخصصين في آسيا الوسطى وبإمكانهم تعليم جيل جديد من المحللين.

وتضيف الكاتبة أن إعادة توجيه تركيز الغرب سيشمل أيضًا تحديات سياسية، حيث سيتعين على الولايات المتحدة إيجاد طريقة للتعاون مع روسيا والدول التي تجاورها. وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، نجحت الشركات الأمريكية في حذف الدعاية المتطرفة من منصات وسائل الإعلام الاجتماعية الأمريكية، لكن نفس الدعاية لا تزال متاحة على نطاق واسع على التطبيقات باللغة الروسية مثل VK وOK، والتي تنتشر في الدول السوفيتية، وأصبح Telegram، الذي أسسه مواطن روسي، أداة تواصل رئيسية للإرهابيين من جميع الخلفيات، وكشفت الهواتف المحمولة التي تم الحصول عليها من تنظيم داعش أن تلك الهواتف كانت تعمل بشرائح اتصال أوكرانية.

ورأت الكاتبة أن الغرب كان عليه أن يدرك هذا التحول منذ زمن بعيد، ولكن لم يحدث ذلك. وتحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها الآن إلى إدراك أن الهجمات المستقبلية من المرجح أن تأتي من الشرق (روسيا وما ورائها) أكثر من دول الشرق الأوسط، وأنه لا يوجد خيار آخر سوى التعاون مع روسيا وجيرانها لوقف تلك الهجمات.

وتختتم الكاتبة مقالها بقولها: "إذا فشلت الولايات المتحدة في تحقيق ذلك، فإنها قد ترى الآثار المترتبة عليه فيما بعد مثل زيادة الهجمات على الولايات المتحدة أو ظهور مجموعة إرهابية جديدة في دول الاتحاد السوفيتي، والتي تعتبر أحد مناطق الحرب العديدة في العالم".​