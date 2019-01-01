مصادر يمنية: الحوثيون يحتجزون 5 شاحنات أدوية كانت متجهة للحديدة

عدن (أ ش أ)

قالت مصادر محلية يمنية، اليوم الثلاثاء، إن ميليشيات الحوثي تواصل احتجاز 5 شاحنات أدوية تابعة لمنظمة الهجرة الدولية، كانت في طريقها إلى محافظة الحديدة، وذلك لليوم العاشر على التوالي.

وذكرت المصادر - وفقًا لما أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - أن الشاحنات التابعة لمنظمة الهجرة الدولية كانت قادمة من عدن إلى الحديدة عن طريق محافظة إب، حيث احتجزتها الميليشيات الإرهابية في نقطة التحسين بمدخل محافظة إب، مشيرة إلى أن الشاحنات كانت تحتوي على كمية من الأدوية لعلاج الملاريا والكوليرا وكمية من المغذيات، كانت في طريقها لمحافظة الحديدة، لإغاثة الحالات الخطيرة مع انتشار المرضين هناك.

وقبل أسبوع، قالت منظمة الصحة العالمية، إن حالات الوفيات جراء وباء الكوليرا في اليمن تجاوزت 1800، فيما بلغت الحالات التي يشتبه في إصابتها بالكوليرا أكثر من 356 ألفًا.

يذكر أن المحافظات الأكثر تضررًا بالوباء هي تلك التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.