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    تقرير: ترامب يدعو زعماء الكونجرس لاجتماع في البيت الأبيض غدا

    10:13 م الثلاثاء 01 يناير 2019
    تقرير: ترامب يدعو زعماء الكونجرس لاجتماع في البيت الأبيض غدا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن (د ب أ)

    دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعماء الكونجرس لاجتماع في البيت الأبيض بعد ظهر غد الأربعاء بشأن "أمن الحدود"، حسبما نقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن تغريدة للصحفية كاثرين فولدرز بشبكة "ايه بي سي نيوز".

    وقالت فولدرز إن هذا سيكون أول اجتماع يعقده ترامب مع قادة ديمقراطيين منذ اجتماعهم الأخير في المكتب البيضاوي والذي لم يسفر عن أي حل لمسألة الإغلاق الحكومي الجزئي.

    يذكر أن الإغلاق الحكومي بدأ في 22 ديسمبر الماضي عندما لم يمرر مجلس النواب مشروع قانون من أجل تمويل حوالي 25 % من مؤسسات الحكومة.

    ويطالب ترامب بأن يتضمن مشروع القانون تخصيص مليارات الدولارات لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو أحد التعهدات الرئيسية أثناء حملته الانتخابية الرئاسية.

    دونالد ترامب الكونجرس البيت الأبيض أمن الحدود كاثرين فولدرز

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