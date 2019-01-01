الحريري: متفق مع "عون" على سرعة إنجاز تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إنه والرئيس (اللبناني) ميشال عون، يتفقان ويصممان على إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن البلاد لا تستطيع أن تستمر من دون حكومة.

وأشار الحريري – في تصريحات له عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني اليوم بقصر بعبدا الجمهوري – إلى أن كل الفرقاء السياسيين يريدون تشكيل الحكومة، غير أن الأمر يتطلب من الجميع التواضع في مطالبهم قدر الإمكان لتسهيل عملية التأليف.

ولفت إلى أنه لا تزال هناك "عقدة وحيدة متبقية" تقف أمام تشكيل الحكومة، وأنه يجب أن يتم الانتهاء منها حتى يمكن بدء العمل على تنفيذ المشروعات التي تحقق طموحات اللبنانيين، خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية تتسم بالصعوبة.. مشددا على أن هناك العديد من الإصلاحات التي ينبغي القيام بها وأن نهوض البلاد ليس أمرا مستحيلا.

وأكد أنه يعمل بالتعاون مع الرئيس ميشال عون لحسم عملية تشكيل الحكومة، معربا عن أمله في أن يتم إنجاز هذا الأمر قبل انعقاد القمة العربية الاقتصادية التي ستجرى في وقت لاحق من هذا الشهر في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعرب الحريري عن سعادته لحلول بيروت في المرتبة السابعة عالميا في تنظيم احتفالات رأس السنة الميلادية، مشيرا إلى أن الاحتفالات التي جرت في ساحة النجمة (بوسط العاصمة) أظهرت صورة لبنان للعالم، خاصة في ضوء الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها على نحو خرجت معه الاحتفالية آمنة ومستقرة دون أية حوادث.

ويشهد مسار تأليف الحكومة الجديدة في لبنان صعوبات عديدة جراء الخلافات الشديدة بين الفرقاء السياسيين، حيث تعد أزمة التمثيل الوزاري للنواب السُنّة من قوى الثامن من آذار (حلفاء حزب الله) العقبة الأصعب أمام إنجاز الحكومة، إلى جانب طلب بعض القوى السياسية إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لها، رغبة في الحصول على وزارات خدمية ومؤثرة تشملها المشروعات والمخصصات المالية التي تضمنها مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس شهر أبريل الماضي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية للبنان.