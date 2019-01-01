ترامب: لا أعرف إن كان بإمكان إليزابيث وارن الفوز في سباق الرئاسة 2020

واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعرف إن كان بإمكان السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن الفوز في سباق الرئاسة 2020.

وفي حوار أجراه مع شبكة (فوكس نيوز)، قال ترامب إن مَن يريد أن يعرف ما إذا كان بإمكان وارن أن تهزمه في انتخابات 2020 عليه أن "يسأل طبيبها النفسي".

وأضاف ترامب "آمل أن تبلي بلاء حسنا، أحب أن أخوض سباقا ضدها".

جاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان وارن عن تدشين لجنة استكشافية للنظر في التقدم لخوض سباق الرئاسة 2020.

ويشكك ترامب في أن تكون وارن من جذور أمريكية، ولطالما سخر منها ناعتا إياها بـ "بوكاهنتس"، في إشارة إلى ابنة زعيم قبيلة من الأمريكيين الأصليين حاربت الغزاة الانجليز بحسب الروايات.

وفي أكتوبر، نشرت وارن نتيجة تحليل الحمض النووي الخاص بها، والذي تقول إنه أظهر "دليلا قويا" على انتمائها لجذور أمريكية ؛ إلا أن نتيجة التحاليل لم توقف سيل الهجمات من جانب ترامب.