ترامب: الديمقراطيون لا يأبهون بالحدود المفتوحة مع المكسيك

واشنطن (أ ش أ)

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النواب الديمقراطيين بالكونجرس بعدم الاكتراث بـ"الحدود المفتوحة" مع المكسيك والجرائم والمخدرات التي تدخل الولايات المتحدة عبر تلك الحدود، وذلك بسبب تمويل الجدار الحدودي الذي يسعى لبنائه مع استمرار التعطيل الجزئي في عمل الحكومة الفدرالية.

وقال ترامب - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء - : "الديمقراطيون، كما ظننت، لم يجمعوا أي مال لأجل الجدار الجديد.. المشكلة هي أنه من دون الجدار لن يكون هناك أمن حدودي حقيقي ويجب أن تكون لبلدنا في النهاية حدود جنوبية قوية وآمنة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "شيء واحد ثبت الآن .. الديمقراطيون لا يأبهون بالحدود المفتوحة وكل الجرائم والمخدرات التي تجلبها الحدود المفتوحة إلى الولايات المتحدة".

يأتي ذلك بعدما كشف الديمقراطيون في مجلس النواب عن حزمة مشاريع قوانين من شأنها إعادة فتح الحكومة الفيدرالية دون الموافقة على تمويل الجدار الحدودي.

ويعارض الديمقراطيون تمويل بناء الجدار الحدودي -الذي تعهد ترامب سابقًا بتحميل المكسيك تكلفة تشييده - من الموازنة الأمريكية، الأمر الذي حال دون الوصول لاتفاق داخل مجلس الشيوخ على مشروع قرار للإنفاق الحكومي قصير الأجل، وهو ما أدى إلى تعطيل جزئي في أعمال الحكومة منذ بداية الأسبوع الماضي وحتى الآن.

وكان ترامب قد قال لشبكة "فوكس نيوز" إنه "مستعد، وراغب وقادر" على التفاوض مع الديمقراطيين بشأن مشروع قرار الإنفاق، موضحًا في الوقت نفسه أنه "يجب أن يكون لدينا أمن على الحدود وأن الجدار جزء كبير من أمن الحدود".