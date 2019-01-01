رسميًا.. رئيس البرازيل الجديد يتسلم مهام منصبه (صور)

القاهرة - مصراوي:

تسلم الرئيس البرازيلي المنتخب يائير بولسونارو، الذي ينتمي إلى اليمين المتشدد، مهام منصبه اليوم.

وتم تنصيب بولسونارو اليوم الثلاثاء، خلال حفل ضخم أقيم بالعاصمة برازيليا، وظهر وهو يعتلي سيارة مكشوفة وبجواره زوجته وقام بالتلويح بيديه للمواطنين الذين اصطفوا على جانبي الطريق.

وظهر عشرات الخيالة وهم يسيرون بالقرب من الرئيس الجديد مرتدين زيهم التقليدي، وأحاط بسيارته 6 من أفراد الحراسة الشخصية له.

وفاز بولسونارو، الضابط السابق بالجيش، في الانتخابات بفارق كبير عن منافسه فيرناندو حداد مرشح حزب العمال اليساري في الانتخابات التي جرت في أكتوبر.

ووعد بولسونارو (63 عاما) في حملته الانتخابية بالقضاء على الفساد والجريمة.

ويسود خلاف وسط الشعب البرازيلي بشأن آراء ومواقف الرئيس الجديد، خاصة تعليقاته ذات الطابع العنصري والمعادي للمثليين والنساء.