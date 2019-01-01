وزير الخارجية الألماني يكشف عن خطة بلاده في مجلس الأمن

برلين (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن خطة ألمانيا في توليها عضوية غير دائمة لمجلس الأمن على مدار عامي 2019 - 2020.

وأضاف ماس - في بيان اليوم الثلاثاء - أن مجلس الأمن هو أهم هيئة في الأمم المتحدة لضمان السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، موضحًا أن بلاده "كعضو في مجلس الأمن، ستركز على المساعدة في حل الأزمات .. كما نريد أيضا أن نضع مواضيعنا الخاصة على جدول الأعمال".

ونوه وزير الخارجية الألماني إلى أنه يجب على مجلس الأمن أيضا التعامل مع حقيقة أن تغير المناخ يمكن أن يصبح مشكلة أمنية في العديد من الأماكن في جميع أنحاء العالم، مضيفًا : "نريد أن ندفع النساء للعب دور أكبر في منع الصراعات وإدارتها ، وحماية النساء والفتيات بشكل أفضل في النزاعات من العنف الجنسي".

وشدد على أنه يجب تعزيز القانون الدولي الإنساني وتحسين حماية العاملين في المجال الإنساني، مشيرًا إلى رغبته في إعطاء دفعة جديدة لمسألة نزع السلاح النووي وتحديد الأسلحة.

يشار إلى أن هذه هي المرة السادسة التي تنتخب فيها ألمانيا كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.