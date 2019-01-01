وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره البيروفي التوترات في فنزويلا

برازيليا (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، مع نظيره البيروفي نستور بيبولوزيو باردالس ضرورة زيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لتحسين الأوضاع داخل البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن نائب المتحدث باسم وزير الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، قوله - في تصريحات صحفية - إن بومبيو شكر بيرو لاستقبال مئات آلاف المهاجرين من فنزويلا التي فر منها 2.3 مليون شخص بسبب التضخم الزائد ونقص الغذاء والدواء خلال السنوات الثلاثة الماضية.

واجتمع وزير الخارجية الأمريكي بنظيره البيروفي في العاصمة البرازيلية برازيليا، حيث من المقرر أن يحضر بومبيو في وقت لاحق اليوم، مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي، الذي ينتمي إلى اليمين المتشدد، جائير بولسونارو.