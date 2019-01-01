أول تعليق من عائلة الأمريكي المحتجز في روسيا بتهمة التجسس

كتب – مصراوي:

قالت عائلة المواطن الأمريكي المحتجز في روسيا بتهمة التجسس، إن ذويهم بريء، ولم ينخرط في أي عمل مخابراتي من قبل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب ".

وكان جهاز الاستخبارات الروسي أعلن أمس الإثنين، أنه يحتجز في موسكو مواطنًا أمريكيًا بشبهة التجسس.

وأكد جهاز الأمن الفدرالي (اف اس بي) في بيان توقيف الأمريكي، الجمعة الماضي، "أثناء قيامه بعمل تجسس"، مضيفا أنه أطلق ملاحقات جنائية ضده.

وأورد البيان اسم الأمريكي بالروسية ويبدو من الترجمة أنه يدعى بول ويلان.

ولم يكشف جهاز الاستخبارات عن تفاصيل أخرى.

ويأتي توقيف الأمريكي في وقت تواجه روسيا قضايا تجسس مع الغرب، بدءا من تسميم الجاسوس المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في انجلترا على يد جاسوسين روسيين مفترضين، إلى إدانة الروسية ماريا بوتينا في الولايات المتحدة بعد اتهامها بأنها عميل أجنبي غير قانوني.