الجيش الليبي: تحرير مخطوفين وقتل عناصر من داعش جنوب سبها

بنغازى (أ ش أ)

أعلن الناطق العسكري باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري تحرير مخطوفي الفقهاء وتازربو بالدوائر الزراعية في منطقة الغدوة 70 كلم، جنوب سبها.

وقال المسماري - في تصريح أوردته بوابة (الوسط) الليبية اليوم الثلاثاء - إن وحدات القوات المسلحة نفذت عملية نوعية؛ أسفرت عن القضاء على عناصر بتنظيم داعش، وتحرير مخطوفي الفقهاء وتازربو بالدوائر الزراعية في منطقة الغدوة.

وكان تنظيم داعش نفذ عملية إرهابية في بلدة الفقهاء الواقعة بمنطقة الجفرة في أكتوبر الماضي، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى، بينهم نجل رئيس الفرع البلدي للفقهاء، وخطف عدد من رجال الشرطة.

وشن التنظيم - في نوفمبر الماضي - هجومًا على مركز شرطة تازربو، أسفر عن سقوط 9 قتلى وخطف آخرين، قبل أن يتم تحريرهم.