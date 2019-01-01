شينزو آبي: العلاقات اليابانية-الصينية تدخل عصرًا جديدًا في 2019

بكين/طوكيو (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الثلاثاء، إن اليابان ستبدأ عصرا جديدا في علاقاتها مع الصين ودول آخرى في العام الجديد.

وأضاف آبي، في خطاب بمناسبة العام الجديد نقلت وسائل إعلام صينية مقتطفات منه: "سوف تجذب اليابان انتباه العالم، وسوف نرحب بقادة العالم الكبار" في قمة مجموعة العشرين المقررة في شهر يونيو المقبل.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد اتفقا خلال زيارة الأخير إلى بكين في شهر أكتوبر الماضي (وهي الأولى لرئيس وزراء ياباني منذ 7 سنوات) على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتحويل مسارها من المنافسة إلى التعاون.