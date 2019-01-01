حكومة الكونغو تقطع الإنترنت عن المواطنين "لأسباب أمنية"

كينشاسا (د ب أ)

تم قطع خدمات الإنترنت عن المواطنين في الكونغو اليوم الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة، حيث قالت الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إنه تم قطعها "لأسباب أمنية"، وذلك في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد نتائج الانتخابات المثيرة للجدل.

ولكن المعارضة قالت من جانبها، إن الحكومة قطعت الإنترنت، في محاولة منها للقيام بأعمال تزوير.

وقال بيير لومبي، مدير حملة مرشح المعارضة مارتن فايولو، في مؤتمر صحفي عُقد أمس الاثنين بعد فترة وجيزة من قطع الانترنت: "لقد قامت الحكومة بقطع الانترنت من أجل التلاعب خلف الأبواب المغلقة".

ورأى أن ذلك يرجع إلى تقدم فايولو، وذلك على الرغم من أنه من المتوقع ألا تصدر النتائج الأولية الكاملة قبل السادس من يناير الجاري.

من ناحية أخرى، نفى أحد مستشاري الرئيس جوزيف كابيلا، وجود أي شيء يجري سرا.

وقال بارناب كيكايا بن كاروبي، المستشار البارز لكابيلا، لـ (د.ب.أ): "لقد قطعنا الإنترنت لأسباب أمنية".