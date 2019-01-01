ترامب يوجّه رسالة لكارهيه في العام الجديد: "اهدأوا واستمتعوا بالرحلة"

كتبت- رنا أسامة:

هنأ الرئيس الأمريكي الجميع بمناسبة العام الجديد، بمن فيهم "كارهيه وأعدائه" ووسائل الإعلام التي دومًا ما يشنّ هجومًا عليها ويصفها بـ"المُزيّفة".

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة بالحروف الكبيرة عبر تويتر، الثلاثاء: "سنة جديدة سعيدة على الجميع، بمن فيهم المُعادين والإعلام المُزيّف! 2019 ستكون رائعة لأولئك الذين لا يُعانون من متلازمة تشويش ترامب".

ووجّه ترامب رسالة إلى كارهيه والإعلام المُزيّف "فقط اهدأوا واستمتعوا بالرحلة، أشياء عظيمة تحدث لبلدنا".

كان ترامب قد ألغى خططه المتعلقة بالاحتفال بالعام الجديد؛ والتي اعتاد إجراءها في ضيعته الخاصة بولاية فلوريدا، وقرر البقاء في واشنطن إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وتسبّبت سياسات ترامب في استقالة وإقالة عدد كبير من العاملين في إدارته على مدار العام الماضي، آخرها وزير الدفاع جيمس ماتيس ومبعوث واشنطن لشؤون التحالف الدولي بريت ماكجورك.

وتشهد الحكومة الأمريكية حاليًا إغلاقا جزئيًا بسبب الخلاف القائم بين الكونجرس والبيت الأبيض حول تمويل الجدار الحدودي -المُقترح من جانب ترامب- مع المكسيك لوقف الهجرة غير القانونية.