احتفالات العام الجديد "تنتهي حيث بدأت" في "ساموا"

لندن/سيدني - (د ب أ):

بحلول منتصف الليل إيذانا بانتهاء يوم 31 ديسمبر 2018 في "ساموا الأمريكية" ، يكون العالم بالكامل قد استقبل عاما جديدا، وهو ما تم في معظم الأنحاء بإطلاق الألعاب النارية ومظاهر احتفالات أخرى.

وكانت جزيرة ساموا التي تقع في المحيط الهادئ أول من أطلق الألعاب النارية ابتهاجا ببدء عام 2019 .

وبدأت احتفالات العام الجديد ،بشكل أو بآخر، حيث انتهت، في ساموا، الملاصقة لساموا الأمريكية، وهو ما يعني أن المحتفلين في ساموا يمكنهم الاحتفال بالعام الجديد مرتين، يشربون نخب العام الجديد في منتصف الليل في ساموا، يقطعون بالطائرة مسافة 164 كيلومترا فقط ليعبروا خط التاريخ الدولي وليحتفلوا بالمناسبة مرة ثانية.

وبعد أن نقلت ساموا نفسها من الجانب الشرقي من خط التاريخ الدولي إلى الجانب الغربي قبل سبعة أعوام، أصبحت أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد.

وكان قرار الانتقال قد تقدم بالوقت في ساموا إلى الأمام 24 ساعة –حيث تم محو يوم 30 ديسمبر في عام 2011 من التقويم في الجزيرة والقفز مباشرة إلى 31 ديسمبر.