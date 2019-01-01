الشرطة البريطانية: اعتداء الطعن في مانشستر "حادث إرهابي"

مانشستر - (د ب أ):

ترجح الشرطة البريطانية أن اعتداء الطعن الذي وقع مساء أمس الاثنين في محطة القطار الرئيسية بمدينة مانشستر له خلفية إرهابية، حسبما أكدت متحدثة باسم الشرطة اليوم الثلاثاء، ردا على استفسار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأصيب ثلاثة أشخاص في وقت متأخر مساء أمس بعد ما تعرضوا لهجوم من رجل مسلح بسكين في محطة القطار.

وأكدت الشرطة أن رجلا وامرأة نقلا إلى المستشفى مصابين بــ "جروح سكين" بعد الهجوم، الذي وقع قبل الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش) في محطة فيكتوريا بمانشستر.

وذكرت الشرطة أن أحد عناصرها أصيب بجرح في كتفه بحادث الطعن وخضع للعلاج، مضيفة أنه تم اعتقال الرجل.

وخرج الشرطي المصاب من المستشفى بعد مدة قصيرة، وكانت جروحه غير مهددة للحياة.