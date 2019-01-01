بقاء 8 أشخاص عالقين على ارتفاع 50 مترا بملاهي فرنسية مع استقبال العام الجديد

باريس - (د ب أ):

أمضى ثمانية أشخاص ليلة رأس السنة الجديدة عالقين على ارتفاع 50 مترا عن الأرض في مدينة ملاهي في مدينة رين شمال غربي فرنسا.

وقال رئيس بلدية عاصمة بريتاني ،ناتالي آبير، عبر تويتر إن الأمر استغرق ثماني ساعات قبل أن يتم إنقاذهم.

وتوقفت اللعبة في الساعة الثامنة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) بسبب عطل فني.

وكان من بين الأشخاص الثمانية خمسة مراهقين، حسبما ذكر موقع "فرانس بلو".

وتم بذل بعض المحاولات لإنقاذ العالقين باستخدام سلالم التسلق، لكن جندول اللعبة كان مرتفعا للغاية. وتوقف ذراع اللعبة الدائرية عن الدوران في وضع رأسي.

وكان على الركاب في نهاية المطاف أن يتخلصوا من مأزقهم بمساعدة مروحية. وفي شريط فيديو ، يمكن رؤية المنقذ وهو يهبط في ارتفاع مذهل من المروحية إلى الجندول.

ونقل "فرانس بلو" عن والدة أحد العالقين الثمانية القول:"سوف يحتفل ابني بعيد ميلاده السابع عشر هناك ، لقد ولد في الأول من يناير".

وقال رجل عمره 47 عاما للموقع:"كان الجميع هادئين. كانت الأمور تسير على ما يرام؛ بل يمكننا أن نعجب بالألعاب النارية".

وقال إنه مع ذلك ، فإنه يود الاحتفال بليلة رأس السنة المرة القادمة في المنزل مع الشمبانيا.

وفقط في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، تمكن جميع الركاب الثمانية من الوقوف على الأرض مجددا.