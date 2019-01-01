تجمع "المهنيين السودانيين" يعلن عن تنظيم مظاهرة ثالثة في الخرطوم

الخرطوم - (د ب أ):

أعلن تجمع "المهنيين السودانيين" اليوم الثلاثاء عن تنظيم تجمع ومسيرة أخرى في قلب العاصمة الخرطوم، خلال أيام معدودة.

وقال مصدر من تجمع المهنيين لموقع (باج نيوز) الإلكتروني السوداني اليوم إنهم "يعملون بتنسيق تام وتفاهم مع بعضهم في اختيار وتحديد موعد آخر لتنظيم احتجاج ثالث على مقربة من شارع القصر".

واعتبر المصدر أن تجمعهم ظهر أمس الإثنين كان ناجحاً رغم إحكام الأجهزة الأمنية والشرطية قبضتها على مداخل وشوارع المناطق المحيطة ب"”صينية القندول"، مؤكداً أنهم سينجحون في كل مرة بوضع خطة لتجمع حاشد.

وحسب الموقع ، استخدمت الأجهزة المختصة أمس الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الأفراد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط حكومة عمر البشير.

كان "تجمع المهنيين" قد أعلن عن إضراب عام عن العمل ينفذه المحامون والأطباء والصيادلة أمس مع دعوته لجولة ثانية من المظاهرات عشية اليوم الوطني للاستقلال احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية.

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية منذ التاسع عشر من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الاوضاع الاقتصادية.

كانت احتجاجات قد اندلعت في يناير الماضي للقضايا ذاتها مع استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في الخرطوم.

ووقعت احتجاجات مشابهة في السودان في أواخر عام 2016 بعدما خفضت الحكومة دعم الوقود.

وتضررت السودان بشدة عندما انفصل جنوب السودان عنها في عام 2011 في وقت لا تزال تخوض الحكومة قتالا مع العديد من الجماعات المتمردة.