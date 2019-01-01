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مسلح من تنظيم داعش يسلم نفسه و11 من أسرته إلى القوات الافغانية

02:20 م الثلاثاء 01 يناير 2019
مسلح من تنظيم داعش يسلم نفسه و11 من أسرته إلى القوات الافغانية


كابول - (د ب أ):
قام مسلح من تنظيم الدولة الاسلامية في خراسان (داعش-خراسان)، بتسليم نفسه و11 من أفراد أسرته، إلى القوات الافغانية في إقليم نانجارهار، الواقع شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الاخبارية الافغانية عن الجيش الافغاني في شرق البلاد القول، إن مسلحا تابعا لتنظيم داعش- خراسان، ويدعى باختان، قد قام بتسليم نفسه و11 من أفراد أسرته إلى قوات حرس الحدود في منطقة آتشين.

ومن جانبه، لم يؤكد التنظيم النبأ حتى الآن.

ويشار إلى أن نانجارها يعتبر من الاقاليم الهادئة نسبيا في الشرق، إلا أن مسلحي تنظيمي داعش-خراسان وطالبان، حاولوا خلال السنوات الاخيرة، توسيع موطئ قدمهم هناك.

تنظيم داعش استسلام مسلح القوات الأفغانية خراسان

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