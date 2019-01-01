اليابان: 9 جرحى في حادث دهس مُتعمّد ليلة رأس السنة بطوكيو

طوكيو- (أ ف ب):

أُصيب تسعة أشخاص بجروح، أحدهم إصابته خطرة، عندما اقتحم رجل بسيّارته حشدا كان يحتفل بحلول رأس السنة في أحد شوارع طوكيو الشهيرة، وفق ما أعلنت الشرطة ووسائل إعلام الثلاثاء.

وقال متحدّث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ يابانيًا يبلغ 21 عامًا يدعى كازوهيرو كوساكابي توجّه بسيّارته "بنيّة القتل" إلى شارع تاكيشيتا في حيّ هاراجوكو عند الدقيقة العاشرة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلّي.

ووفقًا لتلفزيون "إن إتش كاي"، فقد قال كوساكابي للشرطة إنّه تصرّف بهذه الطريقة "ردًا على عقوبة الإعدام"، من دون أن تتوافر تفاصيل إضافيّة.

وأظهرت مشاهد التلفزيون سيارة صغيرة واجهتها محطمة فيما كان المسعفون ينقلون جرحى على حمالات إلى سيارات إسعاف.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على عبوة كاز في السيارة المستأجرة. وذكرت تقارير أن السائق قاد السيارة من منطقة أوساكا (غرب).

وقال المهاجم للمحققين إنه كان يعتزم حرق السيارة، بحسب ما أفادت شبكة "فوجي تي في" الخاصة.

ووصف شاهد عيان لتلفزيون إن.إتش.كاي المشهد "بالمروع".

وقال "رأيت بعض الاشخاص وقد سقطوا أرضا. وكلما اقتربت من المكان شاهدت مزيدا من الأشخاص على الأرض. ولدى وصولي ألى المكان المحدد كان المسعفون يقدمون المساعدة للناس".

وقال شاهد عيان آخر يدير محل ملبوسات في المنطقة "أشعر بالصدمة لحصول شيء كهذا في شارع تاكيشيتا".

وفرضت الشرطة على الفور طوقا أمنيا على الشارع الذي يزدحم عادة بالسياح الراغبين بالتعرف على حياة الشباب والمطبخ الياباني.

وأوضح المتحدّث باسم الشرطة لفرانس برس أنّ طالبًا أصيب بجروح خطرة ونُقل إلى مستشفى حيث خضع لجراحة. وذكرت وسائل إعلام محلية إنه في غيبوبة.

وافادت الشرطة أنه تم اعتقال سائق السيارة.

واستنادًا إلى وسائل إعلام يابانية محلية، صدم كوساكابي ثمانية أشخاص وهاجم آخر في شارع تاكيشيتا الذي كان في ذلك الوقت مغلقًا أمام حركة المرور وقد تجمع الناس فيه للاحتفال بالعام الجديد.

وصدمت السيارة الشخص الأول على مسافة 30 مترا من طرف الشارع الضيق قبل أن تندفع باتجاه سبعة آخرين على بعد 100 متر، وفقا لصحيفة سانكي شيمبون.

ولم ترد معلومات حتى الآن تشير إلى جرح سياح أجانب، بحسب متحدث باسم الشرطة.

وقال تلفزيون اساهي إن الشرطة تجري تحقيقات لمعرفة ما إذا كان المشتبه به أهلا للمثول أمام المحاكمة.

ويضم شارع تاكيشيتا محلات صغيرة ويعتبر مركزا للموضة والثقافة الشابية في اليابان ويجذب يوميا عشرات آلاف السياح من كافة أنحاء العالم.

وبعكس مدن رئيسية أخرى لا تحتفل طوكيو بأعياد رأس السنة بصخب.

ولا تنظم عروضا كبيرة للأسهم النارية ولا تقيم موقعا يمكن للمحتفلين التجمع فيه لاستقبال العام الجديد.

وبدلا عن ذلك ينتظر اليابانيون قدوم العام الجديد مع عائلاتهم ويتوجهون بهدوء إلى المعابد للصلاة طلبا للبحبوحة في العام الجديد.

وبحلول منتصف يوم الثلاثاء كان مئات آلاف السياح قاد عادوا إلى الشارع رغم الحواجز التي وضعتها الشرطة.