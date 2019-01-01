إندونيسيا: البحث عن عشرات المفقودين بعد انزلاق للتربة في غرب البلاد

جاكرتا- (أ ف ب):

يبحث عناصر الإنقاذ الإندونيسيون عن ناجين بعد انزلاق للتربة نجم عن أمطار غزيرة، وأوقع 9 قتلى على الأقل وعشرات المفقودين في غرب البلاد، وفق ما أعلن مسؤول، الثلاثاء.

ووقعت الكارثة مساء الاثنين في مقاطعة جاوا الغربية. وعثرت الفرق على 9 قتلى وتواصل البحث عن 34 مفقودا على الأقل، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بوروو نوجروهو، إن الأمطار الغزيرة وانقطاع الكهرباء والطرق الوعرة تحول دون دخول الآليات الثقيلة إلى المنطقة المنكوبة في مديرية سوكابومي.

وأضاف "جهود الانقاذ تتعرقل ايضا بسبب محاولة العديد من الأشخاص الوصول إلى مكان الكارثة".

وأضاف أن "الطرق ضيقة وهو ما يعرقل وصول فرق الانقاذ والفرق اللوجستية وسيارات الإسعاف".

وتم تعليق العملية ليلا لتتواصل صباح الثلاثاء.

وقال المسؤول إن ثلاثة أشخاص اصيبوا بجروح في الكارثة فيما تم إجلاء 61 آخرين من المنطقة.

وتتكرر حوادث انزلاق التربة في إندونيسيا، الأرخبيل الاستوائي المعرض لكوارث طبيعية وأمطار غزيرة.

وقتل أكثر من 20 شخصا في أكتوبر في فيضانات وانزلاقات التربة في العديد من المقاطعات بجزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا.

وفي يونيو 2016 قضى قرابة 50 شخصا عندما اجتاحت فيضانات وانزلاقات للتربة مديرية بانجارنيجارا بمقاطعة جاوا الوسطى.