رأس الخيمة الإماراتية تحطم رقمين عالميين في عروض الألعاب النارية وتدخل جينيس

الإمارات - (د ب أ):

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية اليوم الثلاثاء، تسجيل إمارة رأس الخيمة بالإمارات رقمين عالميين جديدين في الألعاب النارية ليلة رأس السنة.

وقال مسؤولون في الموسوعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن رأس الخيمة أطلقت عروض ألعاب نارية مع اللحظات الأولى لعام 2019، استمرت 13 دقيقة و20 ثانية، ودخلت "جينيس للأرقام القياسية" باعتبارها "أطول سلسلة للألعاب النارية بالعالم" و"أطول خط مستقيم للألعاب النارية بالعالم".

نظم العروض، التي شهدها مئات الآلاف من الاماراتيين والمقيمين والزوار من مختلف الجنسيات، شركة "مرجان"، بدعم من الهيئات الحكومية في رأس الخيمة، في حين تولت شركة "جروتشي" المتخصصة في الألعاب النارية، تنفيذ العرض.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "مرجان"، إن هذا الحدث "رسخ سمعة رأس الخيمة كوجهة للاحتفال بالسنة الجديدة"، لافتاً إلى أن "الزوار توافدوا إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، وتعرفوا على المزايا السياحية التي تتمتع بها رأس الخيمة، ما يساهم في تسليط الضوء على مكانتها كوجهة ترفيهية وتجارية تحقق نمواً متسارعاً في المنطقة".

وحققت رأس الخيمة لقب "أطول سلسلة للألعاب النارية في العالم" بعرض مثل تحيّة إلى مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتم خلاله استخدام 11284 جهازاً للألعاب النارية، وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باستخدام 10005 أجهزة في "منتجع فيجاس" في مدينة ألبين بولاية كاليفورنيا الأمريكية في 12 سبتمبر 2014.

وتم إطلاق الألعاب النارية من 52 موقعاً على امتداد "جزيرة المرجان" والممرات المائية على ساحل رأس الخيمة، بطول تجاوز 6ر4 كيلومترات، وتم إعداد العرض ليتناغم مع 12 مقطوعة موسيقية عالمية، وتم تحقيق الرقم القياسي الجديد في 40 ثانية فقط.

ودخلت رأس الخيمة موسوعة "جينيس للأرقام القياسية" عن "أطول خط مستقيم للألعاب النارية" في العالم، عبر تنظيم عرض ضخم على امتداد 13 كيلومتراً، لتتفوق على الرقم القياسي السابق البالغ 38ر11 كيلومتر .

وتضمن العرض أكبر عيار من المفرقعات الهوائية التي بلغ قطرها 600 ميليمتر، وهي الأكبر على مستوى عروض الألعاب النارية خلال احتفالات العام الجديد في دولة الإمارات.

وتم تحقيق الرقم القياسي في 12 دقيقة و6 ثوانٍ، حيث تم إطلاق الألعاب النارية من 13 موقعاً في "جزيرة المرجان" والممرات المائية على امتداد ساحل رأس الخيمة.

وتألف العرض من سبعة فصول حمل كل منها طابعاً خاصاً، على أنغام مقطوعات موسيقية عالمية، وهو مستوحى من الجمال الطبيعي للإمارة، ومصمم لإبراز الشواطئ والمنتجعات التي تزين ساحلها.

وتضمن العرض إدخال 200 من الطائرات الضوئية من دون طيار "سكاي ماجيك" ضمن تصميم عروض الألعاب النارية، بما في ذلك تحية إلى الشيخ زايد بن سلطان تم عرضها على مساحة 100 متر في سماء الإمارة، إلى جانب تشكيل (الصقر الكبير) تجسيداً للتراث الوطني للإمارة.

وتم تحكيم العرض، الذي صممه فيل جروتشي، الرئيس التنفيذي والمدير الفني لشركة "جروتشي للألعاب النارية"، من قبل محكّم رسمي من "جينيس للأرقام القياسية".

وتسلم جروتشي وعبدالله العبدولي شهادتي "جينيس" لـ "أطول سلسلة للألعاب النارية" و"أطول خط مستقيم للألعاب النارية".

وذكر العبدولي أن الاستعدادات لعروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة 2019 في رأس الخيمة بدأت مطلع العام 2018 مباشرة بعد انتهاء الحفل الناجح الذي شهدته الإمارة ودخلت خلاله "جينيس للأرقام القياسية" عن "أكبر مفرقعات هوائية" في العالم، في "جزيرة المرجان".

واستغرق تصميم العرض 300 ساعة، وتم تصنيع مكونات الألعاب النارية، التي تراوح قطرها بين 14 و600 ميليمتر، يدوياً وحصرياً من قبل "جروتشي" على مدى شهرين في نيويورك وفرجينيا.