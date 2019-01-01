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    طالبان تؤكد لقاءها مع مسؤولين إيرانيين في طهران

    12:20 م الثلاثاء 01 يناير 2019
    طالبان تؤكد لقاءها مع مسؤولين إيرانيين في طهران

    صورة أرشيفية

    كابول - (د ب أ):

    ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أن جماعة طالبان في أفغانستان أكدت أن وفدا تابعا لها قد قام بزيارة طهران والتقى بمسؤولين إيرانيين.

    ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية اليوم عن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، قوله في بيان له، إن الوفد تم إرساله إلى طهران لاجراء محادثات بشأن الوضع في أفغانستان بعد انسحاب قوات التحالف، والحفاظ على السلام والامن في أفغانستان والمنطقة.

    وأضاف البيان أن الوفد يقوم أحيانا بزيارة الدول الاقليمية ، من أجل حشد الدعم السياسي والمعنوي من جانب الدول في المنطقة، بهدف إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام في أفغانستان

    وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أعلن أن وفدا من حركة طالبان قد زار طهران أمس الاول الأحد، وأجرى محادثات مسهبة مع مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

    وقال قاسمي أمس الاثنين، إن الهدف الأساسي من المفاوضات هو البحث عن حلول أو سبل ممهدة للمساعدة في الحوار بين الفصائل الأفغانية والحكومة للتقدم بمسيرة السلام في أفغانستان.

    وكانت الولايات المتحدة أجرت مباحثات مع طالبان في الامارات، في وقت سابق من ديسمبر العام الماضي، لمناقشة مستقبل القوات الأجنبية ووقف محتمل لإطلاق النار مدته ستة أشهر.

    طهران أفغانستان ذبيح الله مجاهد قوات التحالف الدول الاقليمية

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